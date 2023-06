Parrocchia al Vallato La festa è doppia

Doppia festa oggi per la parrocchia di San Paolo al Vallato. Si festeggiano i Santissimi Pietro e Paolo e s’inaugura, finalmente, la Casa della comunità intitolata a don Paolo Tonucci. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo uscente Armando Trasarti, alle 20 il taglio del nastro e alle 20.30 un momento conviviale per la comunità. Per tutta la giornata sarà allestita una pesca benefica il cui ricavato va alla parrocchia che ha acceso un mutuo per contribuire alla costruzione dell’edificio.