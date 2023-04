Parrucchiera, estetista e operai

Parrucchieria per signora di Pesaro è in cerca di una parrucchiera part-time (durante il fine settimana) con un minimo di esperienza nel settore. Alla risorsa saranno affidati lavori di lavaggio, taglio, pieghe e tinte. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, che potrà essere anche trasformabile o rinnovabile. Orario: da venerdì a sabato 8.30-12.3015.30-19.30. Sono richieste persone automunite e preferibilmente residenti a Pesaro o in zone limitrofe. Per candidarsi inviare il curricumul a [email protected] o telefonare il numero: 333 7094466.

Trizia Officina 41, Srl di San Lorenzo in Campo, è in cerca di 2 operai e cucitori per produzione in serie di abbigliamento. Viene richiesta esperienza nell’uso di macchinari come taglicuci, macchine lineari e di ripulitura. Contratto a tempo determinato di 12 mesi e orario part-time: dalle 8 alle 14.15. Per candidarsi inviare il proprio curriculum a [email protected] o telefonare il numero 0721 776987.

Stireria e lavanderia di Pergola è in cerca di un operarioa tessile per attaccare bulloni con bullonatrice, etichette a mano eo a macchina e rivetti.

È richiesta un minimo di esperienza nel settore. Per candidarsi inviare curriculum a

[email protected], indicando il codice di riferimento: 262774.

Estetica Anima e Corpo di Pesaro cerca estetista per pulizia viso; depilazioni; manicure e pedicure. Orario di lavoro par-time (1520 ore settimanali) con possibilità di trasformazione. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected] o chiamare il numero 327 3274571423.