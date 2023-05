Parte da domani il brunch all’hotel Clipper

Un hotel, il Clipper, che si apre anche al pubblico esterno perché da domani e per tutta l’estate colazione e brunch, dalle 7,15 alle 11,15 e il sabato e la domenica fino alle 13 alla terrazza Marconi. La famiglia Gasparini che gestisce queso albergo dal 1971, prepara per il pubblico esterno focacce, bruschette al pomodoro o con sardoncini scottadito, frittate di asparagi, piade ripiene di prodotti campagnoli, torte salate, crostate, biscotti, ciambelle, muffins e marmellate, tutto preparato ai fornelli dell’albergo. Una iniziativa questa del Clipper che vuole andare ad intercettare tutte quelle persone che vogliono andare al mare, e non solo, passando da colazioni ricche che permettono di godersi senza pause la giornata di mare. Il tutto, fa sapere la famiglia Gasparini, è a chilometro zero.