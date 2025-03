Parte dalla scuola la lotta contro lo spreco di plastica

La missione di Plastic Free Onlus e Schnell all’Itis "Mattei" prosegue per il terzo anno consecutivo: la scuola urbinate ha installato al proprio interno altri due depuratori d’acqua, al servizio di chiunque lo frequenti, e distribuito 200 borracce per continuare la lotta contro lo spreco di plastica. Grazie alla sponsorizzazione del colosso della meccanica e all’associazione onlus, sabato sono state inaugurate le due nuove colonnine per la distribuzione gratuita dell’acqua, che si aggiungono alle due già posizionate nel 2024, nell’ambito dello stesso percorso virtuoso intrapreso dall’istituto, frequentato da oltre 1000 alunni. Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti delle classi terze, a cui sono state regalate le 200 borracce, sulla scorta di quanto fatto negli anni precedenti. Tra immagini e dibattiti, i volontari di Plastic Free hanno poi illustrato i rischi connessi a questo tipo di inquinamento e presentato le loro attività, durante un incontro a cui ha partecipato anche il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini. "Questa iniziativa è una conferma che ci rende orgogliosi – sottolinea il prof. Simone Scardacchi, che si è occupato dell’organizzazione dell’evento –. La collaborazione con Plastic Free e Schnell è ormai un appuntamento fisso".