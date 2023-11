Parte il cantiere al Torelli: rinasce la palestra

E’ stato consegnato ieri alla ditta New Costruzioni Generali srl, il cantiere del liceo scientifico Torelli, per la partenza dei lavori di adeguamento sismico e di bonifica dell’amianto. L’operazione complessiva ammonta a due milioni e 261mila euro, con fondi Pnrr intercettati dalla Provincia. "La palestra completamente inutilizzata – osserva il presidente Giuseppe Paolini - diventerà pienamente funzionale. L’impianto (650 posti) potrà tornare a ospitare anche eventi importanti per il territorio comunale". Presenti il dirigente dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli e il responsabile del progetto Maurizio Pierantoni, oltre alla impresa esecutrice. I lavori non comporteranno disagi per gli studenti né per la didattica. Soddisfatti il sindaco Massimo Seri e il preside Raffaele Balzano.