Parte il motorino della tenda: 90enne "appesa" sul terrazzo

Stava pulendo la tenda parasole del suo terrazzo, al terzo piano in una abitazione di via Kennedy, al civico 68, a Montegranaro, quando a un certo punto, forse per un colpo di vento, il motorino del riavvolgimento è partito e le ha "risucchiato" la mano, che è rimasta impigliata. Così una anziana, di circa 90 anni, si è trovata appesa quasi nel vuoto, e le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni muratori che stavano lavorando nelle vicinanze, che sono riusciti a soccorrerla subito, salvandola da una situazione molto pericolosa e precaria. Sul posto oltre ai pompieri anche l’ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso perchè le sue dita, con la pressione, le si erano sensibilmente gonfiate e i gli anelli la stavano ferendo.

Ma i pompieri, con un minidrimmer, un meccanismo che taglia il metallo evitando di ferire, hanno tagliato gli anelli e permesso alla donna di tornare a una condizione di progressiva normalità.