Parte la guerra ai piccioni. Il sottopasso tornerà pulito

La guerra contro il guano dei piccioni che da anni infesta la zona del sottopasso della stazione è iniziata. Il Comune ha avviato i lavori per installare delle grate che andranno a coprire le nicchie e gli anfratti che si trovano sotto il cavalcaferrovia di via Montegrappa, così da impedire ai volatili di appoggiarsi e rifugiarsi. Un intervento da oltre 100mila euro, annunciato mesi fa dal sindaco, che finirà entro novembre: "L’opera migliorerà il decoro e la salubrità di un’area in continuo miglioramento – dicono Andrea Biancani e l’assessore alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi -. Questa zona, vicino alla ferrovia, ha già avuto un primo step di recupero con l’apertura del sottopasso ciclopedonale riqualificato (aprile 2024) e che fra pochi mesi conterà anche un’innovativa ’bike station’ che accoglierà i servizi di noleggio, officina di riparazione e un piccolo bar gastronomico. Proprio per non svalutare quanto stiamo facendo – aggiungono - abbiamo deciso di intervenire per eliminare il guano di piccioni della zona. Il progetto prevede la chiusura di questi appoggi con delle grate. L’obiettivo è eliminare la presenza dei piccioni e quindi del guano". L’intervento, che sarà eseguito dalla ditta Valter Pucci di Fano, prevede la realizzazione di una controsoffittatura sotto il cavalcavia, in cui sarà posizionata una lamiera in acciaio microforata zincata e verniciata, che coprirà una superficie di quasi 400 metri quadri. "Abbiamo scelto questa controsoffittatura perché coniuga un impatto architettonico gradevole all’efficacia del risultato", sottolinea il sindaco Biancani: "Il guano è un problema non solamente estetico ma soprattutto igienico-sanitario. Con quanto stanziato riusciremo a proteggere almeno due campate (coprendo una parte di pista ciclopedonale e una parte dell’area sosta) ma l’obiettivo è quello di trovare subito altre risorse per coprire l’intero percorso ciclopedonale".

ali.mu.