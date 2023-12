Parte la lettera degli psichiatri. Nel mirino finisce il sistema

Non si placano le polemiche contro le carenze del Sistema Sanitario e assistenziale, dopo la morte di Rita Talamelli, la 66enne fanese paziente psichiatrica uccisa dal marito Angelo Sfuggiti, impazzito a sua volta sotto il peso della convivenza con il disagio psichico. Tirati in ballo ora parlano gli psichiatri. Prima infatti c’era stato il j’accuse di Vito Inserra, presidente della Fondazione Libera.Mente, che aveva denunciato la carenza di risorse (economiche e umane) e di servizi nella Psichiatria provinciale e poi Sergio Schiaroli (un marito che come Sfuggiti si è preso cura per anni di una moglie malata) che aveva puntato il dito contro le istituzioni che lasciano soli i caregivers e senza formazione.

Ora una dura presa di posizione contro i vertici dell’Ast Pesaro e Urbino arriva addirittura dagli specialisti della Psichiatria dei Dipartimenti di Salute Mentale del nostro territorio. Sono Chiara Candiracci, Camilla Indrio, Claudio Santilli e Virginia Vagnini che ci hanno inviato la lettera che pubblichiamo di seguito. "Si parla di carenza dei medici e in parte è vero. Noi lavoravamo tutti come psichiatri nel Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro e Fano ma nell’arco di pochi mesi, tra il 2022 e il 2023, abbiamo lasciato il nostro luogo di lavoro. Oggi continuiamo tutti a occuparci di salute mentale, altrove. Non abbiamo ottenuto incarichi più prestigiosi né il nostro stipendio in nessun modo è aumentato, anzi. Non vogliamo scusarci o giustificarci, eppure non riusciamo a non sentirci responsabili, soprattutto quando leggiamo che gli psichiatri andati via lo hanno fatto solo perché non reggevano più l’eccessivo carico di lavoro. Tra pensionamenti anticipati, mobilità e dimissioni volontarie, ben 8 psichiatri hanno lasciato il Dipartimento. Ognuno degli 8 "fuggitivi" avrà avuto le sue ragioni personali, ma stiamo parlando di oltre metà di un’intera equipe. Pensavamo che qualche domanda sarebbe stato legittimo porsela. Riteniamo che oggi l’abbandono della nave debba ritenersi responsabile morale della situazione di difficoltà in cui versano tante famiglie con problemi di disagio psichico. Ci assumiamo le nostre responsabilità ma intendiamo anche esprimere il rammarico per essere gli unici a farlo, quando nessuno, tra vertici sanitari e istituzioni politiche, ci ha mai chiesto conto della nostra scelta né ha mai fatto alcun tentativo per convincerci a esser parte di un eventuale cambiamento. Si è preferito continuare a parlare di una generica carenza di medici. Per anni abbiamo provato a fare del nostro meglio per questo territorio, evidentemente senza riuscirci. A questo punto possiamo solo contare sul fatto che altri continueranno a farlo nel meglio delle loro possibilità".

Tiziana Petrelli