Parte la quarta edizione del premio giornalistico dedicato alla donna

Al via la quarta edizione del premio di giornalismo ‘Gabicce Donna’ istituito dal Comune per porre l’attenzione sull’uso del linguaggio dei media nella rappresentazione del femminile. Riproposto recentemente, con l’obiettivo di rilanciare la tradizione locale dei concorsi letterari legata allo storico Premio di poesia e giornalismo che negli anni ’70 aveva visto a Gabicce la partecipazione di ospiti illustri come lo storico e critico letterario Carlo Bo che per anni ne è stato il presidente, insieme ad altri nomi di rilievo della poesia contemporanea, il Premio è riservato quest’anno ad articoli editi e inediti ispirati al tema ‘Donne e politica. I linguaggi dell’uguaglianza’.

Il concorso è aperto agli iscritti alle scuole di Giornalismo italiano e a giornalisti professionisti e pubblicisti che possono inviare i loro elaborati con qualunque formato dall’articolo su stampa, al fotoreportage, al video, passando per gli elaborati digitali. Le opere andranno inviate entro l’8 aprile alle ore 13 con raccomandata al Comune di Gabicce o attraverso la consegna degli elaborati all’ufficio protocollo. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 500euro, in caso di vittoria di uno studente di una scuola di giornalismo il premio ammonterà a mille euro. I vincitori saranno inoltre invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a Gabicce Mare in data da definire.