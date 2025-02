Parte l’appello: "Cercasi opere di Fulvio Santini"

Cercasi opere sconosciute di Fuffi. Non è una battuta, l’appello è serio e ha un nobile scopo, e a farlo è Giuliano Santini, figlio dell’artista Fuffi, al secolo Fulvio Santini. Tutto nasce dal fatto che è in corso la redazione di un catalogo delle opere del ‘poeta del ferro’. "Per il catalogo che sto realizzando – spiega Santini – mi trovo ancora nella fase di raccolta dati: foto dei lavori, documentazione biografica e materiale vario. Ma purtroppo non esiste un elenco delle opere che lui ha dato via (quasi tutte in regalo, qualcuna acquistata), per cui in alcuni casi abbiamo delle indicazioni o dei ricordi risalenti a 70 anni fa, in altri casi ignoriamo del tutto dove siano e chi le abbia". Fulvio Santini, classe 1918, dopo una vita a stretto contatto col ferro, prima come fabbro e poi come docente di laboratorio dei metalli all’istituto d’arte, muore nel 1988. "Essendo passato tanto tempo, sarà difficile trovare informazioni su tutte le opere, ma cerchiamo di reperirne il più possibile. Scopo finale, sarà una pubblicazione che vorrei completare entro il 2026; mi piacerebbe realizzare un bel libro, interessante anche fuori dall’ambito locale, in modo da farlo conoscere ad un vasto pubblico". Come fare dunque per rispondere all’appello? "A chi possedesse un lavoro chiedo semplicemente di segnalarlo a questo numero: 338 1627150 (scrivendo su whatsapp) o all’email giulianosantini57@gmail.com".

gio. vol.