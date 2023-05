Parte l’appello: "Riportiamo a Pesaro l’idolino"

L’archeologia, si sa, permette di scoprire il passato di un territorio la sua storia che gli ha permesso di arrivare all’attuale splendore. È per questo che a Pesaro, dopo anni di chiusura, rinasce, anzi viene riportata alla luce, una nuova associazione di archeologia tutta pesarese, la "Archeologia e Cultura Nuova Accademia Pesarese", guidata dal professor Umberto Bultrighini: "Questa associazione è nata con l’intento di non disperdere i valori culturali realizzati dalla precedente associazione "ArcheoClub" – spiega Bultrighini –. Ovviamente, verrà ripreso il percorso già avviato da quest’ultima, dando risalto ai valori archeologici e storici del nostro territorio, allargando inoltre il campo delle iniziative ad interessi culturali generali nel più ampio senso della parola. Abbiamo già un corposo comitato scientifico formato dai professori Mario Morbidoni, Oscar Mei e Mario Tramontana".

Una nuova identità, quindi, quella dell’associazione "Archeologia e Cultura", che prendendo spunto dal suo passato "scava" già nel suo futuro, progettando iniziative in vista di Pesaro Italiana della Cultura 2024: "Vorremmo riportare sul territorio due reperti per noi importantissimi, capostipiti della nostra storia – spiega Oscar Mei, docente di archeologia all’Università di Urbino –. I due oggetti in questione altri non sono che l’idolino di Pesaro, una statua romana in bronzo, ora in esposizione al Museo Archeologico di Firenze, e il Dio Vertunno, una statuina in bronzo raffigurante una divinità e di origine picena, anch’essa esposta a Firenze. Sono reperti veramente importanti, di cui siamo stati privati nel corso della storia. Sarebbe un grandissimo risultato poter riportare "a casa" questi due oggetti, anche se per un breve periodo". L’associazione avrà anche il supporto e la collaborazione dell’Ente Olivieri, all’interno del quale è già stata stabilita la sede dell’associazione e in cui verranno posti, in caso di breve trasferimento, questi due reperti. "Noi vogliamo che la nostra sia un’associazione parlante, specialmente nei confronti dei giovani – conclude il professore Mario Morbidoni –. Vorremmo che gli studenti si interessino alla loro storia, a come la città e nata e come si è sviluppata nel corso dei secoli".

Infatti, chiunque potrà aderire ed iscriversi, pagando una quota base annua, ma aiutando a disseppellire la memoria.

Alessio Zaffini