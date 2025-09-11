Partenza bagnata. La Fiera di San Nicola resiste al maltempo: "Clienti anche se piove"

La pioggia non scoraggia i pesaresi il primo giorno della Fiera di San Nicola. Già in mattinata, in tanti ieri non hanno perso l’occasione di fare una passeggiata tra le bancarelle allestite sul lungomare, alla ricerca dell’articolo o del capo desiderato. Ombrelli aperti e via, chi per acquistare subito e chi "per curiosare tra gli stand e vedere quali sono le novità di quest’anno – confida Flavia Rinaldi, mentre sta guardando una borsa –. Poi però per acquistare torniamo l’ultimo giorno, perché si sa, magari alla fine si possono fare affari migliori". Certo non c’è stata la folla, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio in cui è piovuto tanto, ma gli ambulanti vedono comunque il bicchiere mezzo pieno. "La giornata di oggi (ieri, ndr.), vista la pioggia, non fa testo – dice Tiziano Ciaruffoli, che ha uno stand di vendita di funghi e tartufo – ma devo dire che la gente c’è e ci sono anche tanti turisti. Io sono di Frontone, sono spesso presente nei vari mercati dell’entroterra pesarese ma anche in tutta Italia ed è la prima volta che vengo a Pesaro. Come sempre i primi giorni la gente gira e controlla per poi tornare ad acquistare gli ultimi due giorni, ma devo dire che già stamattina abbiamo avuto riscontro".

Chi già dall’apertura della fiera ha visto una buona affluenza è Fabio Allasia, che ha una bancarella in viale Trieste (lato Fano) in cui vende borse. "Sono circa vent’anni che vengo a Pesaro – dice –. Io arrivo da Torino e devo dire che questa è una buona piazza. Già dalle sette del mattino sono arrivate le prime clienti per acquistare le mie borse. Sono prodotti che piacciono molto, di qualità e ogni anno ritrovo anche persone che si erano già servite da me nelle passate edizioni. Credo che quattro giorni di fiera non siano tanti, certo sarebbe stato meglio se ci fosse stato di mezzo tutto il weekend".

Tra gli ambulanti c’è anche chi vende ombrelli, molto utili nella giornata di ieri vista la pioggia. "Abbiamo già venduto qualcosa – dice Mohammad Nurul Alam –. Noi abbiamo una bancarella dove è possibile trovare pelletteria, cinture, cover per cellulari ma anche ombrelli. Oggi abbiamo esposto solo quelli, che sicuramente sono ricercati. Io sono un ambulante del mercato di Rimini, ma vengo a Pesaro da cinque anni. Qui si lavora bene".

Non c’è Fiera di San Nicola senza la bancarella che vende trecce di agli e cipolle: "Noi abbiamo una azienda agricola a Montescudo - dicono Daniel Falconi e Nancy Sorda, presenti con una bancarella in piazzale della Libertà – ma mio nonno ha iniziato a venire qui alla fiera di Pesaro circa sessant’anni fa e noi abbiamo proseguito questa tradizione. Quest’anno anche a causa della pioggia siamo partiti a rilento e purtroppo secondo noi ogni anno si va peggiorando. Speriamo che i prossimi giorni vada meglio". Poco distante lo stand di Ortoflora Valleverde, di Alberto Pettinari, che ha curato anche gli allestimenti del verde di tutta la fiera: "Pesaro è una buona piazza, dove ho già diversi clienti anche se noi siamo di Jesi – dice –-. Quest’anno abbiamo uno spazio grandissimo e anche diversi turisti hanno già acquistato da noi".