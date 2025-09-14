Partiranno i cantieri per Scienze motorie

Dopo le ferie di agosto, il Consiglio comunale di Urbino ha approvato, quasi all’unanimità, l’integrazione agli accordi con l’Università per trasformare la permuta dei terreni dell’area del Petriccio in una vendita, sbloccando così la realizzazione della nuova facoltà di Scienze Motorie nelle aree Buca 1 e 2, grazie anche alle procedure più veloci e semplificate del nuovo Codice degli appalti.

Il sindaco Gambini ha dichiarato apertamente di non essere favorevole: "C’erano tutte le ragioni legali e amministrative per mantenere in piedi l’accordo originario del 2022 e farlo rispettare in tribunale. Ho però scelto di assumermi la responsabilità politica di procedere ugualmente, per non bloccare l’Università e rischiare di perdere i finanziamenti del Pnrr". L’opposizione, pur sostenendo l’ateneo, ha espresso dubbi sulla qualità della progettazione – riferendosi anche alla vecchia questione dell’albergo diffuso – e ha sottolineato l’assenza di un confronto in commissione, sollevando anche il tema della mancata apertura della facoltà di Medicina. Si sono astenuti due consiglieri dell’opposizione, spiegando di non aver avuto tutti gli elementi che dettagliano la decisione.

In seguito, l’assemblea cittadina ha approvato i bilanci del Legato Albani e del Collegio Raffaello, con la presenza del suo presidente, Giorgio Londei. La sorpresa è arrivata da Gianluca Carrabs, consigliere di minoranza di AVS, che è stato l’unico dell’opposizione a votare con la maggioranza, sottolineando l’importanza di valorizzare le attività del Legato, garantire l’uso corretto degli spazi e sostenere la formazione degli studenti.

Il dibattito ha riguardato trasparenza, gestione del patrimonio storico e sostegno agli studenti. Gli interventi hanno mirato a garantire spese coerenti con le finalità degli edifici e a controllare lo stato degli immobili storici dopo le scosse di terremoto. Il consigliere Giovanelli ha inoltre avanzato proposte per trasformare Urbino in un centro internazionale dedicato alla storia della famiglia Albani. L’ultimo punto è stato la presentazione dei bilanci già approvati di Urbino Servizi. La società, incaricata di gestire servizi essenziali per la comunità, ha definito l’anno complesso ma positivo. La seduta, segnata da toni accesi e da un battibecco tra il sindaco e Vincenzo Pompilio (Bene Comune) che se n’è andato dall’aula, è stata interrotta anzitempo dopo le 20 per mancanza del numero minimo legale di consiglieri.

Davide Bubisutti