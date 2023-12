Partita delle stelle. Oggi si gioca e vincerà l’Ail

Chi vincerà la seconda Edizione della "Partita delle Stelle"? Un evento atteso, visto il successo dello scorso anno, e in nome della solidarietà a favore di Ail Pesaro. Oggi alle 10.30 al centro sportivo Muraglia i protagonisti che si lanceranno in questa partita solidale sono il team Ail Pesaro composto da medici, infermieri e sostenitori , sfidanti le vecchie glorie del G.S. Muraglia. L’intero ricavato sarà devoluto per la ricerca contro leucemia, linfomi, mieloma: l’ingresso è ad offerta libera.

b.t.