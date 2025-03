"Partita impostata sui duelli, a caccia del gol. Poi abbiamo solo controllato"

Finalmente volti felici in casa Atletico Ascoli. Erano quasi due mesi, dalla sfida con la Civitanovese, che non si conquistava la vittoria e la situazione si era fatta pesante.

Mister Seccardini, una vittoria scaccia crisi che mette praticamente fine alla vostra corsa salvezza?

"Mancano ancora alcuni punti ma oggi era davvero importante vincere. Sapevamo che dopo la pioggia il campo sarebbe stato scivoloso e non ci avrebbe permesso di giocare palla a terra. Per questo abbiamo impostato la partita sui duelli, cercando l’episodio per fare un gol nel primo tempo. Ci siamo riusciti e poi abbiamo controllato la gara. Non ricordo parate del nostro portiere per cui credo che la vittoria sia meritata".

Si aspettava qualcosa di più dal Castelfidardo?

"Loro sono una bella squadra, strutturata, fisica, con tanti Under che hanno voglia di emergere. Siamo stati bravi noi a trovare l’episodio favorevole".

Ha cambiato qualcosa in difesa, riposizionando al centro capitan D’Alessandro e spostando Feltrin sull’esterno per dare più solidità alla terza linea?

"Per il gioco degli Under abbiamo provato in settimana questa soluzione. D’Alessandro è il nostro capitano e non è in discussione. Certamente con lui, Nonni, Mazzarani e Feltrin abbiamo più esperienza dietro ed è una soluzione che possiamo provare soprattutto con il campo pesante".

Si aspettava qualcosa di più dal giovane Di Dio?

"Sono soddisfatto della sua prova, si è messo a disposizione e si è mosso bene. È giovane, ha altri due anni di contratto con noi e vedrete che crescerà anche nel rendimento".

v. r.