Partita la mappatura digitale del sito Unesco. Così i giovani apprezzeranno di più la loro città

Coinvolgere i giovani per fare apprezzare le bellezze del Sito Unesco dove vivono e studiano: è lo scopo di un progetto realizzato in collaborazione fra il Comune di Urbino e ICCROM, l’organizzazione intergovernativa che opera al servizio dei suoi Stati membri per promuovere la conservazione di tutte le forme di patrimonio culturale. Nello specifico, il Comune ha coinvolto il liceo ‘Laurana-Baldi’ di Urbino e il ‘Terenzio Mamiani’ di Pesaro associato al Liceo ‘Aristide Briand’ di Évreux, in Francia, con cui ha in corso un programma Erasmus. Suddivisi in gruppi, i giovani hanno fatto una mappatura digitale del sito Unesco e realizzato dei testi descrittivi individuando quelli che per loro sono in città i monumenti da scoprire, i paesaggi da ricordare e le cose più insolite e curiose. Gli elaborati saranno utilizzati dal Comune di Urbino e da ICOMOS per la realizzazione della progettazione sperimentale in atto. Nei giorni scorsi i ragazzi del liceo urbinate, accompagnati dalla docente di storia dell’arte Sara Bartolucci, hanno presentato il frutto della loro ricerca. "Quanto svolto - dice l’Assessore alle Politiche Educative Massimiliano Sirotti - è stato un percorso di consapevolezza molto significativo. Siamo circondati da bellezze straordinarie, ma spesso non prendiamo il tempo necessario per riflettere, per prendere coscienza della ricchezza che abbiamo quotidianamente davanti agli occhi. Capirne l’importanza è il primo passo per garantirne la tutela e il rispetto. Ringrazio i dirigenti, i docenti e gli studenti che hanno partecipato. E questo sarà solo il primo passo. Iniziative simili avranno un seguito". Nell’ambito del progetto sono state realizzate una serie di attività che puntano a valorizzare il centro storico di Urbino: in questo caso, la valorizzazione sta passando attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, per favorirne il senso di appartenenza, la percezione delle unicità che caratterizzano la realtà urbinate e la presa di coscienza sui temi della sostenibilità ambientale. Studenti e docenti hanno lavorato al progetto in classe e successivamente hanno visitato alcuni luoghi di Urbino e hanno presentato il risultato delle loro ricerche.

g. v.