Partita la richiesta di variante per la sede attuale

Dopo la visita che è stata effettuata dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini nella sede della Banca d’Italia di via Rossini, lunedì scorso è partita dagli uffici dell’ente di via Gramsci una richiesta per avere tutta la documentazione completa riguardante la costruzione di questo edificio e quindi anche lo stato di conservazione delle strutture portanti: detto in altre parole lo stato del cemento armatro.

Allo stesso tempo tra i primi punti discusssi ieri pomeriggio nella sede di via Gramsci anche la richiesta di avviare e chiedere, perché l’atto deve avere l’ok dal Comune, il cambio di destinazione d’uso dell’attuale immobile che è la sede storica dell’ente provinciale. Un po’ quello che aveva anticipato al ‘Carlino’ Giuseppe Paolini al fine di ricavarne eventualmente negozi, oppure uffici ed anche appartamenti di civile abitazione al fine di trovare qualche acquirente.

E ieri si è avviato questo iter. "Il problema che abbiamo noi è che le risultanze che sono arrivate dai tecnici che abbiamo incaricato, dicono che il cemento armato è ormai a fine vita", ha detto Paolini ai consiglieri presenti. Sulla scorta di questo dato tecnico, l’esigenza di guardarsi intorno per trovare uno stabile che possa ospitare la sede dell’ente con tutti i suoi dipendenti, 240 circa. Ma l’ammaloramento delle strutture portanti della sede attuale della Provincia pare che sia comune a tutti gli edifici costruiti negli anni Sessanta. E tra questi edifici ci sarebbe anche quello della sede della Banca d’Italia di via Rossini. "Abbiamo chiesto tutte la documentazioni a Bankitalia – dice il direttore generale Marco Domenicucci – perché il problema del cemento armato ammalorato pare ci sia anche lì. Questo per le infiltrazioni dietro i pannelli di marmo dei muri perimetrali. Abbiamo chiesto la documentazione anche per valutare bene cosa potrebbe costare un intervento per mettere in sicurezza lo stabile anche sotto il profilo sismico. Una volta fatti i conti manderemo la nostra proposta alla Banca d’Italia. E poi vedremo".