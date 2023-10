Partito il restauro della “Porta a mare“ di Sguanci

“Porta a mare“, la scultura di Loreno Sguanci, in viale Trieste è, in questi giorni, amputata e transennata. Calma e gesso: lo è per una ottima ragione dal momento che è stato predisposto il restauro dell’opera. "Uno sforzo raggiunto grazie al contributo diretto del quartiere presieduto da Andrea Tartaglia – osserva Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in Consiglio comunale – grazie alla generosità dei soci del Lions Club Pesaro Della Rovere e alla volontà dell’assessore Andrea Nobili di garantire la migliore conservazione del bene". Essendo di legno, la scultura ha subito l’aggressione di intemperie e salsedine: il restauro le ridarà forza e smalto. L’opera collocata in viale Trieste, è una copia realizzata nel 2013 dai laboratori di ebanisteria della cooperativa sociale T41 “B” con la manualità dell’ ebanista Stefano Melchiorri e dei collaboratori guidati da Angelo Longoni. La scultura originaria del maestro Loreno Sguanci – continua Mattioli – venne realizzata nel 1976 per il lungomare della nostra città; da sua alunna seguii il lavoro di progettazione nelle fasi costruttive, ma a seguito degli effetti corrosivi della salsedine rischiava l’ammaloramento. Di lì la decisione del Comune di Pesaro di sostituire il manufatto esposto con la copia".