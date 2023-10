Partito l’autunno caldo. Biesse: fatturati in calo. Richiesta la solidarietà per mille dipendenti

Dal primo di novembre scatterà la solidarietà per circa mille dipendenti (su 4200) mentre gli operai non saranno toccati. E si andrà avanti per dodici mesi. Un problema legato al calo degli ordini che viene valutato intorno al 30 per cento, sperando poi che le varie crisi internazionali non si aggravino. Si salva la classe operaia perché il provvedimento della grande azienda meccanica di Chiusa di Ginestreto riguarda tutti gli indiretti e cioè il personale amministrativo.

Dopo alcune riunioni sindacali passate senza alcuna eco, ieri mattina è scappiata la bagarre perché l’azienda avrebbe messo – riferisce il personale – da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. Quindi telefonate ai sindacati e non pochi timori interni. Ieri in un volantino le tre organizazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil hanno fatto girare questo documento: "Abbiamo ricevuto oggi, con enorme stupore, chiamate e messaggi dai lavoratori della Biesse che, parlando con i colleghi, hanno saputo di riunioni fatte dall’azienda a gruppi di impiegati per comunicare che non verranno coinvolti in solidarietà, suddividendo in pratica i buoni dai cattivi e dando palesemente ad intendere che non è chiamato in riunione è nella lista dei ‘cattivi’. Tale atteggiamento aziendale, attuato in maniera unilaterale, senza il coinvolgimento del sindacato, nonostante le relazioni sindacali costruite negli anni e, va precisato, ancora prima di sottoscrivere i verbali necessari all’attivazione degli ammortizzatori sociali, ci sembra davvero di cattivo gusto". Qualche lavoratore ha chiamato anche il giornale affermando "Noi siamo quelli che mandano via...".

Comunque quello riportato è il volantino che circolava ieri tra i lavoratori della Biesse. Stando ai calcoli fatti viene stimato un ‘esubero’ rispetto ai cali degli ordinativi del 20 per cento. Fattore questo che dovrebbe comportare per i mille dipendenti coinvolti nella solidarietà, uno o due giorni di lavoro in meno ogni settimana.

Cosa comporterà poi questo calo degli ordini stimato del 30 per cento per tutto il mondo dell’indotto che gira intorno alla grande fabbrica meccanica non è ancora possobile stabilirlo. Vediamo se stamattina l’azienda vorrà fare chiarezza su questa situazione.

A nemmeno una manciata di chilometri dalla Biesse c’è un altro problema aperto ed è quello del gruppo Vitri: anche lì c’è un problema legato al calo degli ordinativi (qualcuno dentro la fabbrica va dicendo agli operai che la colpa è degli articoli usciti sul Carlino), e si è vicini ad un braccio di ferro tra proprietà e sindacati. Le tre sigIe confederali scrivono: "Si è svolto il secondo e decisivo incontro per discutere la richiesta di attivazione della cassa ordinaria (in teoria zero ore per 1000 dipendenti fino al 31 dicembre,ndr) per Rivacold e Vitrifrigo. In particolare visto il largo consumo fatto in questi mesi in maniera unilaterale, senza il coinvolgimento del sindacato, di ferie dei dipendenti per tamponare il calo di lavoro, andando dal singolo lavoratore per fargli firmare l’accordo individuale". Quindi Cgil, Cisl e Uil proseguono: "Avevamo chiesto alle aziende nel primo incontro di far maturare durante la cassa i ratei di ferie, permessi e tredicesima per intero al fine di non alleggerire ulteriormente di soldi e diritti le tasche dei lavoratori". Dopo un calcolo fatto sugli stipendi medi del gruppo Vitri, i sindacati aggiungono che "l’azienda ha comunicato alle sigle sindacali in forma verbale che la richiesta non è stata accolta dalla direzione, costriungendo cosi Fim, Fiom e Uilm a non sottoscrivere l’accordo di cassa integrazione".

m.g.