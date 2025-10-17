Senza cesareo, ma al ritmo del Liga: ecco i gemellini ‘tra parto e realtà’

Pesaro, 17 ottobre 2025 – Se per crescere un bambino ci vuole un villaggio, i gemelli Diego e Gioele sono partiti con il piede giusto. Venuti alla luce il 14 ottobre, ad accoglierli nel loro affaccio sul mondo al punto nascita dell’ospedale San Salvatore di Pesaro era presente, oltre alla mamma e al papà, anche una numerosa équipe che ha consentito alla 29enne Marika Petriccione originaria di Napoli e residente a Montelabbate, di realizzare il sogno di mettere al mondo i suoi due gemelli con un parto naturale. Un evento raro, l’ultimo a Pesaro nel febbraio 2020. I parti gemellari rappresentano il 3% delle nascite in Italia e fra queste solo il 10% avviene senza il ricorso al taglio cesareo. Stavolta, invece, tutto è andato per il verso giusto grazie al coraggio e alla determinazione della mamma, alla sua seconda gravidanza, e al sostegno dei medici e delle ostetriche. Ma anche alla musica del rocker Luciano Ligabue, il cantante preferito di Marika, che l’ha accompagnata durante il travaglio.

“E’ stata un’esperienza meravigliosa – racconta – . Con i medici e le ostetriche io e mio marito Bruno ci siamo sentiti vicini come una famiglia”. Dopo circa 5 ore di travaglio, Diego (2550 grammi) è nato per primo alle 18.12, il secondo Gioele (3000 grammi) dopo dieci minuti alle 18.22. Fra la nascita del primo e del secondo figlio, i minuti più pesanti. “Avevo ancora tanta energia – prosegue la mamma – ma Gioele faceva fatica a uscire. Fondamentale è stato il supporto dell’équipe che mi ha rassicurata nei momenti più complicati e che con grande professionalità ha consentito al bambino di superare le difficoltà e di nascere in maniera naturale”.

E ora è il momento della gioia. “Non esiste un’emozione più grande di questa – dice Marika –. Ho desiderato profondamente il parto naturale, trovando il sostegno della dottoressa Marica Marinelli che mi ha seguita durante la gravidanza, perché la ripresa è più rapida e una volta tornata a casa tra un paio di giorni avrò bisogno di tanta energia, visto che oltre ai gemellini ho una figlia di 4 anni e mezzo che mi aspetta”. Grazie al lieto evento è arrivato all’équipe il ringraziamento del direttore generale Ast Pu Alberto Carelli. “Possiamo contare su uno staff di eccellenza che in questi anni ha saputo far ripartire il punto nascita riuscendo a riportare tante pazienti a partorire a Pesaro, dopo la chiusura dovuta al Covid”. L’équipe composta dal ginecologo Davide Pizzagalli, dalle ostetriche Tatiana Filippini, Cinzia Sticozzi e Caterina Cingolani, dal pediatra Giacomo Brusa e dall’anestesista Pietro Gasparini è riuscita, secondo il dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia Filippo Colombo ad “unire l’eccellenza clinica con l’attenzione all’umanizzazione del percorso nascita”.

A Ligabue, invece, il merito di aver dato alla mamma il giusto ritmo del respiro. “Abbiamo cantato tutti insieme – dice – sembrava di essere a un concerto”. Del resto come dice il rocker reggiano “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”.