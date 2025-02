Partono da Amandola le cene di Ricci. A tavola è già campagna elettorale

Sarà a cena ad Amandola, questa sera, l’ex sindaco Matteo Ricci. Non una cena qualsiasi, ma il primo appuntamento di "Un marchigiano alla porta", l’iniziativa che porterà l’europarlamentare a tavola nelle case dei marchigiani: a ospitarlo, stasera nel centro in provincia di Fermo, sarà la famiglia Di Mulo, "che vive ancora in una situazione abitativa temporanea a seguito del terremoto – si legge in una nota dello staff di Ricci –. Si parlerà dello stato attuale delle famiglie post-terremoto e dell’agricoltura, in quanto la famiglia, che ospiterà l’europarlamentare, ha un’azienda nel settore caseario.

Spazio però anche a Sanremo, con la televisione accesa su Rai 1, per seguire e commentare insieme il festival più atteso d’Italia". "Porterò un buon vino marchigiano e insieme ci confronteremo su problemi e proposte per le Marche e sul ruolo della nostra regione in Europa – scrive Ricci sui suoi social – seguiteci dalle 21.30, saremo in diretta sul mio profilo Instagram, e mandateci le vostre domande". Le cene di Ricci non sono una novità, a Pesaro sono ben note. Spesso sono il preludio ad altro, soprattutto una campagna elettorale. Insomma, è abbastanza probabile che ad Amandola cominci, anche se non ufficialmente, la corsa di Ricci verso le Regionali.