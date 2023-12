Partono i lavori per l’asilo nido. Festa di quartiere a Bellocchi

E’ stata una grande festa di quartiere a Bellocchi, l’avvio dei lavori del nuovo asilo nido comunale: un investimento di 2.034.000 euro, di cui 1.867.000 ottenuti da bando PNRR (per cui i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2025 e collaudati per giugno 2026), che consentirà di creare tre nuove sezioni di nido, per un totale di 45 nuovi posti. Alla posa della prima pietra effettuata dal sindaco Massimo Seri assieme agli assessori Samuele Mascarin e Barbara Brunori c’erano anche le bambine e i bambini della Scuola primaria Tombari che si sono esibiti in una festosa performance musicale, diretti dal Maestro Giorgio Caselli. "E’ una grande emozione poter partire con questo progetto - ha sottolineato Seri -. Abbiamo investito 15 milioni di euro per l’edilizia scolastica, come scelta chiara per lo sviluppo della città. Bellocchi è un quartiere popoloso che meritava una risposta di questo tipo. E nella nostra visione ci sarà pure una scuola Media". "Un investimento senza paragoni nella storia della città - ha aggiunto Mascarin -, perché si affianca all’avvio dei cantieri per il Polo 06 anni di Cuccurano e per il nuovo asilo nido a Vallato, che insieme garantiranno 120 nuovi posti 03 anni, aumentando complessivamente di oltre il 40% la capacità di accoglienza delle strutture comunali". "Questo edificio sarà realizzato con materiali eco sostenibili - ha concluso Brunori - un’ area di 2900 mq di cui la maggior parte sarà spazio aperto e verde, nel suo interno ci saranno tre nuove sezioni ed un’aula polivante".

Tiziana Petrelli