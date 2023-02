Party in maschera con i ’Crema’ alla Rebel house

I festeggiamenti per l’ultima giornata di carnevale contageranno stasera anche Rebel House, la casa culturale di Pergola che vive nel palazzo storico Mattei Baldini. La festa inizierà alle 21,15 con il live concert dei ‘Crema’, gruppo pesarese conosciuto in passato come ‘Camillas’. Sarà la loro prima esibizione in provincia dopo l’uscita di ‘Cinema Soda’, il nuovo album, e il concerto sarà in costume party, con gli spettatori invitati a indossare una maschera. Sorti dalle ceneri dei ‘Camillas’, scioltisi dopo la scomparsa di Mirko ‘Zagor’ Bertuccioli ad aprile 2020, i ‘Crema’ sono composti da Vittorio aka Ruben, Daniel e Freddi. Basso, chitarra e batteria, e tre voci, "lineari come il profilo di un pentagramma di notte", si legge nella presentazione allo spettacolo. "Un complesso musicale italiano senza particolari timori o pregiudizi. Riconoscibili grazie al loro pop nervoso e distratto, che improvvisamente si accende per poi diventare dolcissimo". "Ciò che proponiamo – scrivono gli organizzatori – è un party in costume dal titolo ‘Chi è il tuo ribelle?’ Sulle note di una delle band più fighe della nostra regione".

s.fr.