Pascoli e Volponi si fondono: decisione presa

La fusione tra istituti comprensivi si farà. Con la delibera di Giunta per la programmazione della rete scolastica 2024/25, la Regione ha approvato la proposta avanzata dal Comune di Urbino, poi deliberata in Provincia, e, da settembre, Pascoli e Volponi saranno unite sotto a un’unica dirigenza e al nome di Istituto comprensivo “Pascoli-Volponi“. Si tratta di una delle sei novità introdotte sul territorio provinciale.

"Non avevamo dubbi – commenta il sindaco Maurizio Gambini –. Ora speriamo che ci sia una gestione adeguata, corretta e unitaria: nessuna delle due scuole è stata chiusa, entrambe rimangono aperte. Ognuno porterà avanti le attività nei plessi esistenti e le famiglie potranno comunque fare le scelte che ritengono adeguate. Però adesso si va avanti in una direzione unica. Noi, come amministrazione, sosterremo tutti i plessi e continueremo a garantire un’assistenza uguale per ciascuno. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti. Cercheremo di fornire un supporto adeguato, anche in funzione delle modifiche che ci saranno da fare e dei finanziamenti ricevuti per i progetti e gli interventi da compiere, come l’adeguamento della Volponi, il cui cantiere è partito a fine 2023. Saranno due-tre anni complessi".

Approvata la fusione, bisognerà definire la dirigenza del nuovo istituto e in che sede stabilirla. Il Comune aveva suggerito la Pascoli, ma nell’allegato alla delibera di Giunta regionale pubblicata online si indica genericamente come sede “Urbino“. L’ultima parola, sulla didattica, spetterà all’Ufficio scolastico regionale: "Su queste scelte non possiamo incidere", spiega Gambini. Alla notizia dell’unione, entrambe le dirigenti hanno "preso atto dello stato di fatto", ma, mentre Maria Lorena Farinelli, della Volponi, preferisce per ora non commentare, Carla Campogiani, della Pascoli, si dice dispiaciuta. "Ci siamo sempre pronunciati contro la fusione, anche se non ci è arrivata richiesta ufficiale di delibera, da parte del Comune, se non a decisione presa – spiega –. Non siamo stati coinvolti. Solo l’Ufficio scolastico regionale ci aveva chiesto un parere, che è stato negativo, perché i plessi sono tanti. Secondo me, per Urbino non è il massimo. Soprattutto adesso che, dopo il covid, le famiglie hanno bisogno di avere un’idea definita, passare da 650 a 1.200 bambini gestiti diventa un problema. Nessuno si rende conto dell’impatto che la cosa avrà sulla qualità della didattica. Così si va verso classi più ampie e, nel tempo, non ci sarà consentito mantenere quelle più piccole. Ciò porterà un risparmio, ma, temiamo, anche una perdita di posti di lavoro. È una scelta su cui siamo incapaci di incidere. La cosa più clamorosa è che la vicenda sia emersa improvvisamente, a settembre, quando eravamo già proiettati al futuro. Manca un interesse popolare verso le scuole, non c’è dialogo, neanche le opposizioni se ne curano. Io sono fiduciosa, perché da tutto può nascere qualcosa di meglio, ma il timore è che a questo punto i docenti si “siedano“. Con i due istituti, c’erano un guardarsi a vicenda e una sana competizione, che davano una spinta a fare di più. Urbino perde parte delle proprie istituzioni storiche. Ora mi auguro che si avvii un percorso di unione, perché siamo partiti con una carenza d’informazione e, da qui ad agosto, si dovrà impostare un dialogo per capire come portare avanti insieme queste due storie".

Nicola Petricca