Pascuzzi, lavori al ponte "Lo abbiamo già riaperto"

Il sindaco di Gabicce mare Domenico Pascuzzi, interviene con un post su Facebook in merito ai lavori del ponte sul Tavollo: "Dopo un nuovo sopralluogo con uffici tecnici, direzione lavori, responsabile sicurezza e ditta, abbiamo convenuto che, sussistendo le condizioni di sicurezza, come già annunciato in precedenti comunicati, abbiamo deciso che dalle 16 del primo giugno il ponte verrà riaperto alla circolazione a senso unico alternato. Sussisterà il divieto di circolazione per i mezzi pesanti".

"Successivamente – scrive sempre il sindaco – dopo il 14 giugno ci sarà il completamento dei lavori, per altri 3-4 giorni.

Infine, è doveroso un ringraziamento agli uffici tecnici di Cattolica e Gabicce per la grande disponibilità e per la celerità delle loro azioni. Nel rispetto dei termini concordati con la ditta, finalmente l’opera si avvia al completamento. Si ribadisce che i lavori si sono resi necessari ed indifferibili per la sicurezza di tutti i cittadini". Il sindaco precisa inoltre che si è sentito costretto a scrivere questo post per rimandare al mittente, soprattutto operatori turistici, "le false informazioni rilasciate alla stampa sui tempi di fine lavori. Ai diretti interessati, sarebbe stato sufficiente farmi una telefonata per avere tutte le informazioni che volevano".