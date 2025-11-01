Pasolini e la difesa dell’umano. Paolo Desogus e l’ultima ricerca

Paolo Desogus, Maitre de conférences alla Sorbonne Université di Parigi, è autore del volume, ultimo di una serie, In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo, 2025) che domani pomeriggio alle ore 17 viene presentato alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo a Pesaro.

A dialogare con l’autore ci sarà il poeta e scrittore pesarese Gianni D’Elia. E non poteva essere diversamente, perché D’Elia non solo viene ringraziato da Desogus fra i colleghi e i compagni che hanno contribuito alla sua ricerca attraverso i loro preziosi consigli, ma addirittura alcuni suoi versi sono posti in esergo ad un capitolo del libro: "Ecco la tigna rivoluzionaria, che si respira in casa e spira in aria, se non dai soli libri nasce l’arte, ma nella vita e nella storia riarde...". Non è certo una novità il fatto che approfondito, lungo e ininterrotto è stato ed è lo studio di D’Elia sulla figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini, uno degli autori e degli intellettuali nodali di tutta la sua formazione specialmente con riferimento a quel "tra passione e ideologia" che ben si lega con le parole che lo stesso Desogus scrive nella premessa, cioè "quel legame tra ricerca espressiva e dimensione politica che ha permesso a Pasolini di interrogare l’umano, le sue forme simboliche e il suo rapporto con la storia". Praticamente il mondo di oggi profeticamente previsto da Pasolini, di cui proprio domani ricorre fra l’altro il 50° anniversario della morte per assassinio.

“Pasolinista“ poliedrico, Desogus, per il suo lavoro di ricerca ha ricevuto nel 2015 il Premio Pasolini della Cineteca di Bologna e nel 2023 il Premio Sormani della Fondazione Istituto Gramsci piemontese.

L’ingresso è libero, l’appuntamento è da non perdere, la capienza non è eccezionale.

Fate voi.

f. b.