Pasolini e la difesa dell’umano. Paolo Desogus e l’ultima ricerca

CronacaPasolini e la difesa dell’umano. Paolo Desogus e l’ultima ricerca
1 nov 2025
GIANFRANCO BERTINI
Cronaca
Domani alla libreria Il Catalogo di Pesaro si presenta il nuovo libro dello studioso. Con l’autore dialogherà Gianni D’Elia.

Paolo Desogus, Maitre de conférences alla Sorbonne Université di Parigi, è autore del volume, ultimo di una serie, In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo, 2025) che domani pomeriggio alle ore 17 viene presentato alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo a Pesaro.

A dialogare con l’autore ci sarà il poeta e scrittore pesarese Gianni D’Elia. E non poteva essere diversamente, perché D’Elia non solo viene ringraziato da Desogus fra i colleghi e i compagni che hanno contribuito alla sua ricerca attraverso i loro preziosi consigli, ma addirittura alcuni suoi versi sono posti in esergo ad un capitolo del libro: "Ecco la tigna rivoluzionaria, che si respira in casa e spira in aria, se non dai soli libri nasce l’arte, ma nella vita e nella storia riarde...". Non è certo una novità il fatto che approfondito, lungo e ininterrotto è stato ed è lo studio di D’Elia sulla figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini, uno degli autori e degli intellettuali nodali di tutta la sua formazione specialmente con riferimento a quel "tra passione e ideologia" che ben si lega con le parole che lo stesso Desogus scrive nella premessa, cioè "quel legame tra ricerca espressiva e dimensione politica che ha permesso a Pasolini di interrogare l’umano, le sue forme simboliche e il suo rapporto con la storia". Praticamente il mondo di oggi profeticamente previsto da Pasolini, di cui proprio domani ricorre fra l’altro il 50° anniversario della morte per assassinio.

“Pasolinista“ poliedrico, Desogus, per il suo lavoro di ricerca ha ricevuto nel 2015 il Premio Pasolini della Cineteca di Bologna e nel 2023 il Premio Sormani della Fondazione Istituto Gramsci piemontese.

L’ingresso è libero, l’appuntamento è da non perdere, la capienza non è eccezionale.

Fate voi.

f. b.

