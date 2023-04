Pasqua e Pasquetta con la cultura Dal Palazzo Ducale di Urbino agli appuntamenti di Pesaro

Le festività pasquali sono sempre una ottima occasione per andare a visitare i musei. Il Minsitero della cultura ricorda che il Palazzo Ducale di Urbino – all’interno del quale si trova la Galleria Nazionale delle Marche – a Pasqua e Pasquetta sarà aperto entrambi i giorni con orario 9 - 14. A Urbino ci sono anche molte altre mostre e musei da visitare, dalla Casa Museo di Raffaello agli oratori, alla Galleria Albani, proprio a due passi da piazza della Repubblica e a Pasqua e Pasquetta anche la sinagoga (ore 10-12), in via Stretta.

Anche Pesaro si adopera per tenere aperti i musei per le festività pasquali. L’invito a visitarli viene dall’assessore Daniele Vimini, il quale ricorda che si tratta di una "opportunità per i pesaresi che saranno i primi ad accogliere quelli che chiamiamo i “pesaresi temporanei“ che già da questi giorni stanno visitando la città e lo faranno nei prossimi mesi richiamati dal fascino della nomina a Capitale 2024". Da oggi a lunedì 10 aprile visitabili sono : Palazzo Mosca - Musei Civici (piazzetta Toschi Mosca 29) e Casa Rossini (via Rossini 34). Grande spazio all’archeologia che può contare nuovamente sull’area archeologica e antiquarium di Colombarone (strada San Cristoforo 136). Spostandosi in centro storico, da sabato a lunedì 10 l’area archeologica di via dell’Abbondanza e il Museo Archeologico Oliveriano (via Mazza). Dal 7 al 10 porte aperte anche al Museo Nazionale Rossini (via Passeri) con orario 10-13 e 15-18: un viaggio a 360° nella vita e nelle opere del genio di Pesaro. Nelle sale di Palazzo Montani Antaldi prosegue l’esposizione "Rof 15K. La libertà dello sguardo nell’immaginario visivo rossiniano". Lunedì di Pasquetta si visita anche la sinagoga di via delle Scuole con orario 10-13, ingresso gratuito; info 0721 387541. Nel circuito di Pesaro Musei anche i due luoghi per gli appassionati delle due ruote, con e senza motore: il Museo della Bicicletta di Palazzo Gradari aperto da sabato a lunedì 10 aprile con orario 10-13, 16-19 e in viale Mameli, il Museo Officine Benelli che si visita a Pasqua e Pasquetta dalle 16 alle 19. Insomma, non mancano le belle occasioni per dedicarsi alla cultura a Pasqua e Pasquetta.