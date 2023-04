Pasqua, la grande abbuffata Già tutti prenotati i ristoranti "Costretti a dire no a tanta gente"

No, non provateci. E’ inutile. Chi pensa di prenotare a Pesaro un ristorante per il pranzo di Pasqua faccia marcia indietro. Sono tutti (o quasi) al completo da almeno una settimana. Lo dice Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori e titolare del ristorante Polo pasta e pizza di viale della Repubblica: "Ho dovuto rinunciare a molte tavolate di famiglie che chiedevano di prenotare. Quest’anno la clientela si è mossa per tempo ed ha fissato il pranzo con un buon anticipo per essere certa di trovare posto. Qui il menù è alla carta ma per un pranzo si parte da 40 euro, poi dipende dai vini. Credo che questa situazione sia generalizzata per i ristoranti di Pesaro. Quello che i colleghi ugualmente mi confermano è l’estrema difficoltà nel trovare personale di sala e in cucina. Abbiamo stimato che da Pasqua in poi sono necessari per le esigenze dei ristoranti di Pesaro almeno 250 camerieri e aiuti in cucina, senza considerare le esigenze degli alberghi e dei ristorantini all’interno dei chioschi dei bagnini". Al ristorante da Uldergo in via Venturini dicono: "Siamo al completo per Pasqua già da molto tempo e ci siamo concentrati sul pranzo perché la sera saremo chiusi. Abbiamo ancora qualche tavolo a disposizione per il giorno di Pasquetta. Il nostro prezzo medio si aggira sui 50 euro, compresa la crescia di Pasqua". Graziano, titolare del ristorante il Falco sulla panoramica del San Bartolo: "Trovare un posto a pranzo nel giorno di Pasqua è davvero difficile, io sono al completo, invece a Pasquetta ancora si può ragionare. Direi che la stagione si apre con delle buone prospettive ma dobbiamo fare i conti con gli aumenti dei costi delle materie prime. Se mi chiede il prezzo medio per un pasto completo direi che si aggira intorno ai 45 o 50 euro, ma poi dipende da quali vini si sceglie. Se si prende un nostro Bianchello ci stiamo, se si preferisce un "franciacorta" costa solo quello 40 euro. Diversi i costi per la cena, che diminuiscono perché la clientela preferisce mangiare la pizza. Diciamo che a mancare è solo il personale. Noi avremmo bisogno di 3 o 4 camerieri in più, spero che tornino quelli dell’anno scorso che d’inverno studiano. Ecco, il problema vero è il personale che a quanto pare non si trova".

Al ristorante da Gibas, sempre sulla panoramica, il titolare Stefano Andruccioli spiega: "Non mi lamento, a Pasqua siamo pieni e la gente ha prenotato con buon anticipo. Siamo di fronte però ad un aumento vertiginoso dei costi del pesce, della carne, dei trasporti che per forza di cose si ripercuote sul conto, ma già dall’anno. Quest’anno non li abbiamo toccati. Ora il prezzo medio di un pasto completo si aggira sui 5560 euro. Vedo euforia ma direi che in questi anni, ad eccezione del periodo di chiusura imposta, la crisi non c’è mai stata"

ro.da.