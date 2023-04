Pasqua, quanto ci costi Se è in ballo la qualità, non si bada a spese E le uova? Personalizzate

Pasqua con chi vuoi, ma a quale prezzo? Durante le festività c’è infatti chi decide di mettere davanti al prezzo la qualità dei prodotti che porteranno sulle tavole il giorno di Pasqua, tra amici e parenti. Alla latteria e salumeria Baioni, in viale Cialdini, i prodotti per i quali non si guarda al prezzo sono il pecorino e il salame di produzione nostrana, dal costo 20.90 e 28.50 euro al chilo. Entrambi senza conservati e totalmente naturali.

"Da noi le persone vengono per acquistare alimenti di prima qualità, soprattutto durante le festività – spiega il titolare Luca -. Sapere che quello che mangiano è totalmente naturale è, per i nostri clienti, un valore fondamentale. Domani (ndr. oggi) in tanti verranno a ritirare i prodotti da mettere sulle proprie tavole i giorni di Pasqua e Pasquetta. Stiamo lavorando tanto e vediamo che ci sono ancora tante persone attente alla qualità".

Tra i clienti più assidui del locale c’è Marcello Antinori, intento a comprare le ultime cose per i festeggiamenti: "La qualità è al primo posto e anche devo pagarla di più io non ci rinuncio".

Poco più avanti, nella pasticceria Serafini di Loreto - che tra qualche giorno festeggerà i 60 anni di attività - vanno a ruba le uova di cioccolato fatte artigianalmente, nelle quali è anche possibile inserire una sorpresa personalizzata all’interno. Costano 18 euro per 250g di cioccolato. "Il prezzo passa in secondo piano quando la qualità è superiore – dice la signora Annarita Guidi, che aveva appena terminato l’acquisto di ben 6 uova, per un totale di 105 euro -. A parte ho comprato braccialetti e portachiavi che ho poi fatto inserire all’interno delle uova, per rendere il regalo totalmente unico. Sono circa sei anni che vengo qui e continuerò a farlo".

Le titolari, anche se affaticate dalle tante richieste, si ritengono soddisfatte. Vanno alla grande anche le colombe classiche artigianali da 30 euro al chilo, e a 35 euro per quelle farcite con la crema chantilly: "Ci sono ancora tante persone che preferiscono i prodotti artigianali a quelli industriali – spiegano le sorelle Serafini, Michela e Giovanna -. Parliamo di prodotti unici che regalano emozioni. L’anno scorso, per esempio, una ragazza ha fatto inserire nell’uovo di cioccolato un paio di scarpette da neonato. Con quel regalo avrebbe annunciato al marito di essere in dolce attesa e per noi – concludono – è stato bellissimo".

Giorgia Monticelli