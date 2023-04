Pasqua, turismo a +20% "Maggio ora è scoperto"

La sfida dei termosifoni accesi è stata vinta. La voglia di riaprire gli hotel, ma anche i campeggi che ora sono catalogati come strutture alberghiere, ha avuto la meglio sulle basse temperature e i numeri hanno dato ragione a chi ha lanciato in alto la monetina "perché rispetto allo scorso anno abbiamo calcolato un 20 per cento in più di arrivi – dice Paolo Costantini presidente dell’Apa e titolare dell’Astoria –. L’effetto trascinamento lo ha fatto lo sport come le manifestazioni ma devo aggiungere che molte persone hanno raggiunto la città per trascorrere queste vacanze pasquali. Perché alla fine anche se Pesaro non è Ronma, Venezia oppure Firenze, è una città che piace, si sta bene ed è ahche tranquilla".

Quanti hotel aperti?

"Di una cinquantina in totale direi che sono rimasti chiusi una decina o poco più. Tutti gli altri hanno aperto, ma va detto che nel conto ora bisaogna conteggiare anche i parcheggi, come quelli di Fossosejore o quelli della panoramica San Bartolo".

Una stagione che parte con il piede giusto "anche se abbiamo problemi per quello che riguarda il mese di maggio dove non ci sono manifestazioni in programma. E sotto questo profilo soprattutto per quello che riguarda i meeting e la convegnistica sarà molto importante riavere il vecchio palasport di viale dei Partigiani che è raggiungibile a piedi dagli hotel senza essere costretti a prendere le navette per raggiungere il PalaVitri. Questo sarà fondamentale per mesi come maggio, o comunque per degestionalizzare, mentre per giugno – continua Costantini – non sappiamo invece dove mettere le persone che arrivano. Ed anche in questo caso grazie soprattutto alle manifestazioni sportive.

Stranieri?

"Certamente, perché non c’è stato un turismo solo italiano durante il weekend pasquale, perché in alcuni alberghi si è lavorato anche con i tedeschi. Basti pensare a struttrure come il Flaminio ed anche all’hotel Cattani Stuart, oppure all’Imperial Sport".

Intanto, così come il Cruiser, anche l’hotel Vienna dove sono giunti ormai a termine i lavori di ristrutturazione, ha iniziato a prendere prenotazioni a partire da giugno "ed importante per noi albergatori – conclude Costantini – sarà anche la conclusione e riqualificazione di piazzale d’Annunzio come luogo dove poter ospitare eventi. Per cui speriamo che il cronoprogramma venga rispettato in modo da farci trovare pronti per l’estate. Quell’area diventerà molto bella ed attrattiva per tutte le strutture che gravitano sull’area sud di viale Trieste".