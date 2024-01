Passa Brindisi tra le contestazioni. Pesaro è ora a rischio retrocessione

Carpegna Prosciutto

78

Happy Casa Brindisi

86

CARPEGNA PROSCIUTTO: Bamforth 13 Bluiett 15, Visconti 1, Ford 18, Maretto, Tambone 2, Cinciarini 6, Mazzola 3, Totè 7, Mockevicius, McDuffie 13. All. Sacchetti

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 5, Malaventura, Laquintana 14, Sneed 19, Laszewski 2, Riismaa, Lombardi 2, Bartley 25, Bayehe 12, Senglin 7. All. Sakota.

Arbitri: Begnis, Percivalle e Dori.

Note: progressivi, 22 a 28, 40 a 53 e 59 a 68. Nessuno è uscito per falli. Tiri liberi: Pesaro 22 su 26, Brindisi 15 su 20. Rimbalzi: Pesaro 35, Brindisi 43.

PESARO

La partita muore nel terzo quarto quando la formazione di Sacchetti dà il massimo ma appare una Ferrari con le gomme lisce a tutto gas sopra una lastra di ghiaccio: non fa un centimetro e si avvolge su sè stessa. La difesa della formazione di Sacchetti diventa aggressiva, porta le guardie di Brindisi a sbagliare, ma tutti i problemi sono sull’altro fronte del campo. Perché in attacco non c’è un solo giocatore in grado di fare canestro con continuità. Pesaro risale fino a meno 4 dai pugliesi, ma poi finisce tutto, dalla benzina alla volontà, alla concentrazione. Il terzo quarto si chiude con Brindisi in vantaggio di 9 punti (59 a 68), ma la partita non c’è più perché la formazione biancorossa ha ormai alzato bandiera bianca e si sbagliano anche canestri facili in appoggio. Si chiude il match con Pesaro che ha un piede in A2. Chiaro il sentore che si è davanti ad una armata Brancaleone e a tre minuti dalla fine il pubblico inizia a lasciare gli spalti e dalla tribuna dei tifosi si alza anche un "Vergognatevi, vergonatevi". Una manciata di spettatori contesta anche i dirigenti: "Dovete andare via". Ma sono in realtà quattro gatti.

Una partita con diverse letture perché Sacchetti sta facendo ancora le ‘radiografie’ ai singoli. Si parte con il coach che schiera la coppia Cinciarini-Totè. Ma la palla il play e il pivot la vedono poco perché a guidare le danze sono gli americani con Ford, Bluiett ed anche Bamforth. Va bene fino a quando Ford mette dentro le ‘bombe’ – tre di fila – dopodiché la formazione di Sakota prende le misure e gioca con le sue guardie in penetrazione all’interno dell’area: lame in un panetto di buro e la partita inizia a sfilacciarsi in favore degli ospiti che sono anche molto più forti fisicamente e atleticamente. Uno di quelli in grande difficoltà in entrambi i fronti del campo è stato Bamforth che ha arrotondato il bottino personale con una serie di tiri liberi a partita ormai morta.

Male sotto i tabelloni e male anche al tiro la formazione di Sacchetti: ad un certo punto è scivolata anche a meno 16. Colpo di reni al ritorno dal riposo lungo: con Cinciarini che urla in campo e incita i tifosi. Si torna all’antico con i giochi play-pivot ma il tutto dura un amen perché Totè sbaglia un paio di rigori da solo sotto canestro. A quel punto ennesina svolta tattica: fuori i pivot – Mockevicius non ha toccato il parquet – puntando anche su Bamforth play con il nuovo McDuffie e quindi Ford e Bluiett. Squadra ormai spappolata a livello mentale, in una serata dove anche Tambone ha fatto acqua così come Visconti

m.g.