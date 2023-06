Passa la riqualificazione della Data Cioppi: "Partiremo a settembre"

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per completare recupero, restauro e riqualificazione funzionale della Data - Orto dell’abbondanza, "quale luogo di aggregazione sociale, e di valorizzazione a livello nazionale e internazionale delle reti territoriali legate al rinascimento e alla cultura delle Marche". È il secondo e ultimo lotto del progetto, redatto dallo Studio Giancarlo De Carlo Associati, che permetterà di terminare i lavori anche al secondo e terzo piano della struttura, dopo la risistemazione del piano terra, già attivo dal 2021. L’operazione costerà 1,6 milioni di euro, da coprire con fondi Pnrr.

"Ora si va in appalto e l’intervento partirà a settembre, sono contentissimo - commenta l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi -. Completeremo tutti i livelli, con tanto di arredamento e impianti. La Data diventerà interamente funzionale e modernissima. Sempre nell’ottica della flessibilità, potremo ospitare laboratori, esposizioni e attività di aggregazione, mentre il piano elevato, che è più ristretto, ha un clima intimo che sarebbe perfetto per lo studio, la lettura e cose simili. Tutto nell’ottica di attività socio-culturali, per cui abbiamo già tante richieste. Per quanto riguarda i tempi, prudentemente parliamo di circa un anno, ma penso che potremmo finire anche prima, mentre non so se riusciremo a tenere aperto il piano terra durante i lavori. Parlerò con la ditta assegnataria, una volta lì".

A proposito dell’Orto dell’abbondanza, mercoledì si è approvato in Consiglio comunale un atto di Giunta per permettere la rendicontazione di un incentivo statale, 11mila euro utili a coprire parte dei costi del primo stralcio, che è diventato l’occasione per riaprire il dibattito sul rinnovamento di tutta l’area: "La vicenda va avanti da 20 anni e si porta dietro anche le questioni legate a Borgo Mercatale, teatro, Rampa e Vigne, un sistema da gestire insieme e di cui ancora non si è capito bene cosa fare - ha commentato Davide Balducci, consigliere del Pd -. Si procede per stralci e percepisco un andare avanti per tentativi. Sì, si è fatto un altro pezzo di lavoro, ma si arriverà a compimento? Il Mercatale va considerato insieme alla Data e non si può dire che il suo svuotamento dai parcheggi a raso ‘non si può fare dall’oggi al domani, perché non c’è un’alternativa’, l’alternativa c’era e c’è, ed è Santa Lucia. Non può essere che ora si debba pensare a un altro parcheggio, o almeno non credo. Se è sostenibile, facciamolo, se non lo è, troviamo il modo di renderlo tale. Per la Data, nello specifico, cerchiamo di arrivare a conclusione: è un luogo importante di Urbino, spero si possa fare". Dal Gruppo misto, Luca Londei si è detto concorde con Balducci, facendo però un appunto: "La questione parcheggio del Mercatale è fondamentale, perché la Data non decolla in quanto manca il contorno adeguato. Sarà il cuore della città, più che piazza della Repubblica, perché subito esterno alle mura, collegato alla Data e facilmente raggiungibile. Perciò chiedo di rivedere il progetto affidarlo a persone di una certa competenza, senza nulla togliere a chi partecipò al concorso di idee. Serve un professionista adeguato per risolvere il problema, concentrandosi su ciò che dovrà essere e che dovrà ospitare".

Nicola Petricca