Passa lo yacht dei record, show per pochi. Curve da brivido: in due ci rimettono l’auto

Non c’erano spettatori, l’altra notte ad, ad assistere allo spettacolo del grande yacht Benetti che attraversava il centro cittadino. Due le auto rimosse su viale Adriatico, in prossimità dell’hotel Cristallo, il punto più critico di tutto il percorso: la loro presenza impediva il passaggio dell’imbarcazione. Evidentemente i proprietari non sapevano del trasporto eccezionale, informazione che i titolari dell’hotel Cristallo hanno fornito a tutti i loro clienti proprio per evitare la spiacevole sorpresa della rimozione. Solo pochi fortunati hanno avuto il privilegio di incrociare il gigantesco scafo, lungo 45 metri, largo 9,15 e alto da terra 9,50 metri. Le sue dimensioni erano superiori a quelle dello yacht della Ferretti di due settimane fa, seguito dai cittadini lungo tutto il percorso, assiepati nelle strade o affacciati alle finestre e ai terrazzi delle abitazioni, che incitazione gli addetti al trasporto sulle manovre da compiere.

Questa volta l’operazione si è svolta nel silenzio della notte, tra strade semi deserte, anche se l’impatto visivo del mega yacht è stato spettacolare. Partito puntualissimo dalla zona industriale di Bellocchi, dove è stato prodotto, ha raggiunto il centro cittadino poco dopo l’una ed è giunto al porto intorno alle 3.30, lasciandosi alle spalle Porta Maggiore e l’Arco d’Augusto, sfiorando in più punti le mura malatestiane, le abitazioni private, gli alberghi e ‘scuotendo’ le piante lungo il percorso. Per l’impresa che si occupa del trasporto eccezionale, la Sorcinelli autogru, lo spostamento in notturna delle imbarcazioni, come ormai avviene da anni, offre garanzie di maggiore sicurezza e naturalmente riduce i disagi per i cittadini.

Il trasporto di due settimane fa, dello yacht della Ferretti, si era svolto di giorno solo a causa di uno sciopero del personale dell’Enel che nelle ore notturne non avrebbe garantito il distacco della corrente elettrica per il passaggio in sicurezza della ‘villa galleggiante’. Distacco necessario perché in via Flaminia, in prossimità della caserma dei vigili del fuoco, i cavi elettrici, vista l’altezza degli yacht, non sarebbero alla distanza prevista. Anche il trasporto di questa notte è stato incerto fino all’ultimo perché non era sicura l’interruzione della corrente elettrica: c’è voluto l’intervento della Prefettura, in accordo con il Comune.

Nonostante Terna ed Enel fossero state avvisate anticipatamente del trasporto eccezionale nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, la sera precedente era arrivata la comunicazione che il distacco dell’energia elettrica non sarebbe potuto avvenire e che l’operazione era rinviata nella settimana dall’8 al 12 aprile. Tra l’altro Michele Sorcinelli, responsabile del trasporto eccezionale, aveva già fatto sapere che il transito dell’imbarcazione, di giorno, non sarebbe stato possibile: "E’ troppo pericoloso spostare yacht di tali dimensioni tra la folla che non rispetta le distanze di sicurezza. La gente si insinua ovunque e c’è il rischio che i rami degli alberi cadano sulla testa di qualcuno". Superate le difficoltà, il trasporto in notturna si è poi svolto regolarmente e con la soddisfazione di tutti. Tranne dei proprietari delle due auto rimosse.