Passaggi, a Villalta il Premio Fortini. Battaglia in Regione per i fondi

Domenica sera, in occasione dell’ultimo appuntamento di Passaggi Festival, è stato proclamato il vincitore del Premio letterario internazionale "Franco Fortini", ospitato per il secondo anno all’interno della rassegna. Nell’ambito di ‘Passaggi diVersi’, la giuria ha assegnato il premio a Gian Mario Villalta per il suo "Dove sono gli anni" (Garzanti). La menzione speciale Under 35 è andata a Francesco Brancati per "L’assedio della gioia" (Le Lettere). Presenti alla serata, condotta da Christian Sinicco (presidente del Premio) e da Fabrizio Lombardo (giurato, poeta e redattore della rivista VersoDove), i cinque finalisti del premio, selezionati tra venti semifinalisti su più di centosessanta libri che hanno partecipato quest’anno al concorso. Un segnale di quanto forte sia l’attrattività della kermesse fanese non solo per il pubblico ma anche per i suoi diretti protagonisti.

Proprio per questo nella serata di sabato, dal palco di piazza XX Settembre, è stato siglato quello che la capogruppo Marta Ruggeri (M5S) ha definito "il patto tra maggioranza e opposizione regionale per la crescita del Festival". "Ho accolto con favore le dichiarazioni del mio collega Luca Serfilippi (Lega) – ha commentato Ruggeri – sul fatto che i finanziamenti regionali per Passaggi debbano uguagliare quelli del Comune che ha investito 80mila euro per il 2023 a cui presumibilmente se ne aggiungeranno ulteriori 20mila entro fine anno per arrivare alla cifra di 100mila euro, che è quanto è stato previsto nel 2022".

"A festival terminato – prosegue la consigliera –, gli organizzatori non sono ancora a conoscenza dell’entità del contributo regionale. L’anno scorso in commissione bilancio di cui sono vicepresidente, dopo un lungo lavoro diplomatico che ha raggiunto l’unanimità, per il decennale della manifestazione siamo riusciti a prevedere un contributo di 90mila euro. Quest’anno invece, se andrà tutto al meglio, otterremo al massimo 40mila euro (il mio emendamento per portarlo a 50mila è stato bocciato dalla commissione) previsti come contributo massimo nel bando per i festival e le rassegne". Da qui l’impegno a portare avanti la battaglia bipartisan in Regione per aumentare le risorse regionali fino a 100mila euro, come quelle del Comune.