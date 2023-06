’Passaggi’ apre le porte ai bimbi anche in spiaggia

Laboratori in spiaggia per trasmettere ai più piccoli la passione per la lettura. Bagni Torrette apre per la prima volta le sue "porte" a Passaggi Festival e ai laboratori per bambini e ragazzi proposti dalla manifestazione che si svolgerà a Fano dal 21 al 25 giugno. Le attività proposte, adatte da zero a diciotto anni, sono tutte gratuite ma a numero chiuso: è necessaria, quindi, la prenotazione da fare sul sito del festival (www.passaggifestival.it – per i laboratori dedicati alla fascia 0-3 anni è richiesta la presenza di un genitore). Si tratta degli appuntamenti curati dall’Università di Camerino sui temi della scienza, della natura e dell’ambiente e di quelli promossi dai volontari di ‘Nati per leggere’ e ‘Nati per la musica’ che, attraverso gli ‘incontri sonori’ e la lettura a bassa voce, intendono avvicinare i piccolissimi ai primi libri e, soprattutto, all’esercizio della curiosità (Memo e Bagni Torrette). Non mancheranno gli appuntamenti di ‘In cucina con Frolla’ (Pincio) a cura di Francesco Tenaglia e dei ragazzi di Frolla Microbiscottificio: laboratori di cucina fantastica che trattano il tema dell’educazione alimentare attraverso il gioco. Anche quest’anno i piccoli grandi lettori sono attesi alla Memo con le rassegne ‘Chiedersi perché’, presentazioni librarie e laboratori sulla filosofia, e ‘Piccoli asSaggi’ sulla saggistica. Di filosofia parleranno Valentina Rizzi e Luca Caimmi (216) con il loro ‘Mondi’ (Settenove) che racconta l’unicità di ciascuno, le fragilità che ci accomunano e l’importanza delle relazioni e Armando Massarenti (226) che parlerà del suo libro ‘Aristotele, amico mio’ (La Spiga), avvicinando i più piccoli alle grandi domande della vita. Gli autori conversano con Ippolita Bonci Del Bene.