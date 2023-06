Passaggi festival: incipit con l’Annunziata

Nella seconda giornata di Passaggi Festival, si accendono anche i riflettori del palco in piazza XX Settembre, dove questa sera alle 20.30 andrà in scena la cerimonia inaugurale dell’XI edizione avviata ieri e a seguire, il primo, atteso appuntamento della rassegna ‘Libri in Piazza’ con la consegna del Premio Giornalistico ‘Andrea Barbato’ a Lucia Annunziata. Prima della cerimonia di premiazione, Annunziata presenterà il suo libro "L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" (Feltrinelli), conversando con il presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi.

Dopo di lei sul palco centrale arrivano l’amatissimo vignettista satirico Osho, all’anagrafe Federico Palmaroli, che alle 22 presenterà "Come dice coso. Un anno di satira" (Rizzoli); mentre alle 23 in prima nazionale Pietrangelo Buttafuoco ci farà conoscere il suo "Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi" (Longanesi). Gli incontri della San Francesco prendono invece il via alle ore 19 con Ester Viola che ci spiegherà come "Voltare pagina. Dieci libri per sopravvivere all’amore" (Einaudi) mentre nel quattrocentesco Chiostro delle Benedettine l’appuntamento sarà con l’ex ministro del Tesoro e delle Finanze Vincenzo Visco che converserà sul suo libro, scritto insieme con Giovanna Faggionato, "La guerra delle tasse" (Laterza).

Ad inaugurare la rassegna ‘Fuori Passaggi Music&Social’ saranno invece alle 21 Paolo Borzacchiello e Paolo Stella, in prima nazionale con il libro "Colleziona attimi di altissimo splendore" (Mondadori) sul palco del Pincio. Tanti gli appuntamenti previsti nella fascia serale (dalle 21.00 alle 22.00) tra cui alle 21 il primo incontro della giornata all’ex chiesa di San Francesco con le graphic novel di Francesco Fioretti, saggista e autore del fumetto "Alessandro Manzoni’" (Becco Giallo Editore) sul quale dialogherà con lo scrittore e performer Nicholas Ciuferri cui seguirà alle 22 l’atteso ospite internazionale Nora Krug con la quale conosceremo "L’era dei Tiranni. Cosa ci ha insegnato il XX Secolo?" (Rizzoli Lizard).

Alle 22 sul palco del Pincio l’attrice e conduttrice Elena Di Cioccio, affronterà il tabù della malattia (vedi intervista sugli Spettacoli) nella sua autobiografia "Cattivo sangue" (Vallardi). Il programma integrale e aggiornamenti sul sito www.passaggifestival.it.

ti.pe.