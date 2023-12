Passaggi festival. Nuove collaborazioni e una sorpresa

Una grande libreria-caffetteria-area eventi di 300 metri quadrati nel centro storico di Fano. E’ una delle novità – i cui dettagli sono ancora top secret – della prossima edizione di Passaggi Festival, che vedrà la luce grazie alle numerose collaborazioni attivate sul territorio. L’ultimo partenariato, in ordine di tempo, è quello siglato con Renier e Associati Group di Fano, uno dei principali studi italiani di consulenza integrata per le imprese e il sociale, che ha preso in carico l’associazione Passaggi Cultura. Una nuova collaborazione è anche quella con lo studio di progettazione grafica di Andrea Zaccone e Luca Guerra, che curerà il visual della dodicesima edizione. Rinnovate poi la collaborazione con lo studio legale di Silvia e Sandra Omiccioli che da alcuni anni offre una preziosa consulenza giuridica al festival, con la ditta Casarredo che sin dalla prima edizione cura l’arredo del festival, con Biagioli Vini e Reverde Regini Garden che dal 2018 si occupa dell’arredo verde della manifestazione.