"’Passaggi’, polemiche infondate. Ma il Comune s’impegni di più"

"Passaggi Festival deve rimanere a Fano, dove ha trovato la sua dimensione ottimale". Lo afferma Marta Ruggeri, capogruppo dei Cinque Stelle in consiglio regionale, dopo lo ’strappo’ del suo direttore e ideatore Giovanni Belfiori, che l’altroieri ha dichiarato di essere pronto a valutare altre sedi per la kermesse, dato che la convenzione con il Comune di Fano è in scadenza e le ricorrenti polemiche sul presunto marchio ’di sinistra’ l’hanno indotto ad alzare lo sguardo altrove. "Le immagini della piazza traboccante di pubblico sono il miglior biglietto da visita per Passaggi Festival – ossreva Ruggeri –. È la partecipazione massiccia il vero giudizio di valore sulla qualità degli ospiti e della proposta culturale: esaustiva, equilibrata, un’occasione di crescita personale a tutto tondo. Ritengo un errore le etichettature politiche che ciclicamente si ripropongono sui social riguardo a Passaggi. Sono pretestuose, sgradevoli, ma non inficiano l’ottimo rapporto con la città costruito in questi anni". "Passaggi dà lustro a livello nazionale, richiama turisti da fuori provincia e da fuori regione, genera una positiva ricaduta sul comparto dell’accoglienza e l’economia cittadina. Tutto ciò merita di essere sostenuto con ancora maggiore convinzione da Comune e Regione. Continuerò a impegnarmi per questo".