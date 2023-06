Passaggi, si alza il sipario Un mare di libri da gustare

"I numeri parlano più delle parole: 142 eventi in 5 giorni significa che in questa edizione ci sarà solo il problema della scelta di cosa andare a vedere". Così Giovanni Belfiori, ideatore e direttore di Passaggi Festival, facendo partire il countdown all’inaugurazione dell’11esima edizione della manifestazione letteraria estiva, in programma a Fano dal 21 al 25 giugno. Questi gli altri numeri che ha snocciolato: 184 ospiti; 16 rassegne librarie, 96 libri in cartellone; 68 case editrici coinvolte; 12 sedi in centro storico e lungomare; 120 persone - in gran parte giovani under 35 - impegnate nello staff. Da mercoledì a domenica, dal mattino a mezzanotte, un fitto programma di presentazioni librarie e laboratori, mostre e aperitivi scientifici, incontri con gli autori, reading, libri a colazione, masterclass e salotti letterari, tutti gratuiti (tranne le visite guidate) e senza prenotazione (ad eccezione dei laboratori). "Sono numeri straordinari - ha sottolineato il sindaco di Fano Massimo Seri - che fanno entrare Passaggi nel gotha dei festival librari italiani. Per me che l’ho visto crescere in questi 9 anni di amministrazione, è un orgoglio, tanto più che tutta la città si riconosce nel festival. Ora solo la Regione deve capirne l’importanza". Tra le novità il nuovo spazio al Pincio denominato "Il Salotto di Passaggi" con l’influencer e critica letteraria Giulia Ciarapica ad accogliere gli ospiti. Ma anche sei titoli in prima nazionale. Parliamo del pamphlet "Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi" (Longanesi) di Pietrangelo Buttafuoco che sarebbe dovuto uscire a fine giugno, ma che è arrivato in libreria con qualche giorno di anticipo per la morte del fondatore di Mondadori, permettendo agli organizzatori del festival di inserirlo al volo nella programmazione di giovedì 22 sul palco di piazza XX settembre, con il giornalista e filosofo Armando Massarenti e con Giovanni Belfiori.

In prima nazionale a Passaggi anche ‘La legalità è un sentimento’ (Bompiani) il manuale controcorrente di educazione civica scritto da Nando dalla Chiesa che l’autore presenterà in un inedito dialogo con la cantante ed attrice Gigliola Cinquetti (venerdì 23). E ancora il libro di Paolo Borzacchiello e Paolo Stella, "Colleziona attimi di altissimo splendore" (Mondadori) che giovedì inaugurano la rassegna ‘Fuori Passaggi’ al Pincio. Altri due titoli presentati in prima nazionale saranno, al Chiostro delle Benedettine, il saggio dell’economista Stefano Zamagni che quattro anni dopo essere diventato "cittadino onorario" della manifestazione fanese "Il Paese dei Balocchi" torna a Fano per presentare "Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell’economia civile" (Ecra) e mercoledì al Bastione Sangallo "I cammini dei sogni. Due piedi raccontano le vie per Santiago" (Edizione dei Cammini) del pesarese Luciano Murgia.

Tiziana Petrelli