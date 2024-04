’Passaggi’, via alla campagna di reclutamento

Aperta la campagna di reclutamento Passaggi Festival 2024 (26-30 giugno ). "Non solo dentro, ma anche intorno al libro – commentano gli organizzatori – è un viaggio a 360 gradi quello che fanno ogni anno i giovani volontari di Passaggi Festival, motore della manifestazione dedicata alla saggistica. La loro è un’esperienza unica: vivere da protagonisti il ‘dietro le quinte’ di un evento nazionale, seguendo le proprie passioni, migliorando le competenze e contribuendo in maniera attiva all’organizzazione del festival. Tanti e diversi i campi di impiego, per tutti occorre saper lavorare in gruppo e avere capacità di ‘problem solving’. Ogni volontario sarà seguito da un tutor con esperienza nel settore".

La campagna di reclutamento è aperta e possono partecipare giovani fino a 35 anni. Sul sito Passaggifestival.it sono pubblicati tutti i profili richiesti. Si va dal social media team alla regia del maxischermo, dalle videoriprese alla redazione web, dall’ufficio stampa allo staff logistica o libreria, dalla segreteria organizzativa all’assistente di direzione.

Per le figure indicate, il festival può attivare tirocini universitari con valore curriculare. Informazioni e moduli di adesionesu https://www.passaggifestival.it/campagna-reclutamento-volontari-2024/.

‘L’errore e l’artificio’ è il tema dell’edizione 2024 che si concentra sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, mentre per quanto riguarda i premi saranno assegnati: ad Alessandro Cattelan (Premio Fuori Passaggi), giovedì 27 giugno, alle 21.30, al Pincio; a Luigi Manconi (Premio Passaggi), sempre giovedì 27 giugno alle 22.30 in piazza XX Settembre; a Barbara Stefanelli (Premio Andrea Barbato), venerdì 28 giugno, alle 21.30, in piazza XX Settembre.