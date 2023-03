Passaporto, tutti in fila: "Tempi troppo lunghi Colpa della burocrazia"

Sotto un cielo grigio, un capannello di persone si è radunato davanti all’ufficio passaporti della questura. Tutti aspettano il ritiro del passaporto, che però si va attendere. Infatti, la fila di persone si è formata nel giro di qualche minuto di distanza tra una persona e l’altra. Molti clienti con lo stesso orario, ma solo due operatori agli sportelli, con una fila che man mano si allunga fino all’osteria La Guercia: "Abbiamo avuto la prenotazione alle 12:15 e alle 12:40 siamo ancora in fila", dicono alcuni in attesa, mentre un signore appena uscito commenta: "L’appuntamento era alle 12, sono uscito adesso, faccia un po’ lei i conti di quanto mi ci è voluto per ritirare un passaporto".

Un’operazione che, a tutti gli effetti, richiederebbe pochi minuti, ma che la lenta burocrazia fa aumentare, creando non pochi disagi: "Sono uscita prima da lavoro proprio per venire qui – spiega una signora a metà fila –, ma corro il rischio di fare tardi ad un appuntamento perché si procede molto a rilento". Due ragazzi, fiduciosi in fondo alla fila, commentano: "Magari il problema era iniziale, forse adesso la fila scorrerà più velocemente". Insomma, un semplice rilascio di documento che diventa una vera e propria gara a chi resiste di più, tra chi sbuffa e chi fa tardi.

Alessio Zaffini