Passeggero senza biglietto spintona: condannato

Non aveva fatto il biglietto del bus. E’ salito il controllore e gli ha chiesto il ticket. Per risposta, un sessantenne di origine albanese, ha preso il portafogli e ha detto che versava i soldi dovuti. Il controllore gli ha risposto che non funzionava così per chi viaggia senza biglietto. Lo ha invitato a scendere alla fermata del Pincio dove avrebbe avuto la sanzione per il mancato biglietto. Ma una volta arrivati, il passeggero ha dato una spinta al controllore, strattonando e facendosi largo per poi scendere. Ma fatti pochi passi, è crollato a terra come se fosse stato colpito da qualcosa. Sono partite verso la procura due denunce, una del controllore per lesioni e resistenza e una del 60enne che affermava di esser stato malmenato o strattonato. La seconda è stata archiviata, la prima invece, quella presentata dal controllore, ha condotto il 60enne a processo, udienza che si è tenuta ieri di fronte al giudice Ricci. Al termine, il magistrato ha condannato il manesco passeggero a 4 mesi di reclusione per lesioni e resistenza. La difesa, avvocato Marco Defendini, ha cercato di spiegare che non c’era stato dolo da parte del suo assistito ed anzi aveva subito cercato di pagare il biglietto.