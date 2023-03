"Passeggi, che degrado Slalom tra acqua e rifiuti"

Sotto osservazione i parchi cittadini, dai Passeggi al parco dell’aeroporto. In fibrillazione sia l’opposizione, che attraverso Fratelli d’Italia critica lo stato di degrado dei Passeggi, sia la maggioranza, che con In Comune, lamenta il ritardo dell’amministrazione comunale nella realizzazione del parco Polverari, atteso da 25 anni. A denunciare lo "stato di degrado e sporcizia del parco dei Passeggi e l’inagibilità dei camminamenti è Fratelli di Italia.

"Dov’è finito – si chiede Manocchi – il tour del degrado del Pd e le tante sbandierate iniziative? I Passeggi dovrebbero essere un’area per i bambini e le famiglie, non un ritrovo per sbandati e ubriachi. I cancelli non vengono chiusi nelle ore notturne, come dovrebbe essere a garanzia della sicurezza, mentre il cancello sul lato sud è addirittura sparito". Problemi anche per chi volesse fare una passeggiata all’interno del Parco o pensasse di attraversarlo in bicicletta.

"Occorre schivare ‘laghi di acqua’ e sporcizia di vario genere – fa notare Manocchi – addirittura c’è dell’olio di automobili sversato. Senza contare la mancata manutenzione delle piante e degli arbusti che spesso intralciano il camminamento".

Poi il suggerimento all’Amministrazione comunale: "Consigliamo di fare meno parate e annunci e di spendere meno soldi nei rendering di progetti che rimarranno sulla carta e di utilizzare le risorse dei cittadini, derivanti dalle tasse e dalle imposte, per amministrare la città con efficacia, iniziando con il rendere fruibile il parco urbano dei Passeggi e nel dare sicurezza ai cittadini che lo frequentano: famiglie e bambini. C’è, infatti, la necessità di maggiori controlli da parte della Polizia municipale". "Crediamo – conclude Manocchi – che l’Amministrazione debba maggiore attenzione e rispetto nei confronti dell’unico parco urbano e area verde alberata nella zona centrale della città. Nonostante i continui annunci del sindaco Massimo Seri e dell’assessore Samuele Mascarin sui nuovi parchi urbani , ad un anno dalle elezioni, sono rimasti sulla carta, nei progetti e nelle foto dei rendering pubblicate per annunciarli".

Nessuna buona nuova sul completamento del primo stralcio del parco dell’aeroporto, che si sarebbero dovuto concludere a novembre 2022 e poi a febbraio 2023.

La consigliera di maggioranza Carla Luzi (In Comune) che sui ritardi dei lavori al parco urbano ha presentato un’interrogazione, all’ordine del giorno del consiglio comunale di ieri sera, fa presente: "Il cantiere è quasi fermo raramente si vedono operai al lavoro e solo in una occasione ho notato due gruppi di operai, uno sul lato della ex casa del custode e una squadra vicino al quartiere Vallato. Sono passata anche ieri mattina ed era tutto fermo".

Anna Marchetti