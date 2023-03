Passeggi, presto via le buche e riqualificazione

Entro aprile spariranno le buche dai Passeggi (foto) e a breve sarà dato un incarico per la sua riqualificazione: da semplice parco cittadino diventerà un parco sonoro e delle meraviglie come suggerito dal consiglio della Città delle Bambine e dei Bambini. "Incaricheremo un professionista – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – perché renda realizzabili le proposte dei bambini. Vorremmo che i Passeggi diventino anche una piattaforma educativa, di incontro tra diverse generazioni. Abbiamo imprenditori disponibili a finanziare il progetto". In attesa che il parco sognato dai bambini prenda forma, l’assessore Brunori risponde alle accuse di Fratelli d’Italia sull’incuria del parco.

"La pulizia – afferma – è già stata programmata, mentre siamo in attesa del breccino da posare lungo i viali.

Entro due-tre settimane i lavori saranno eseguiti". Per quanto riguarda la sistemazione e la sostituzione dei cancelli, Brunori fa sapere che "si aspetta il progetto di riqualificazione per non spendere soldi inutilmente".

Non ci sono invece certezze per il completamento del parco dell’aeroporto anche se l’assessore Brunori azzarda che i lavori possano terminare per settembre.

Varie le motivazioni sul lento progredire del cantiere: "La ditta appaltatrice destinataria– fa sapere Brunori – di sei ordini di servizio, i recenti ritrovamenti archeologici con l’intervento della Soprintendenza e la necessità di istruire un bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area".

Motivazione illustrate, giovedì sera, da Brunori in consiglio comunale in risposta all’interrogazione di Carla Luzi che, però, non hanno convinto la consigliera comunale di In Comune.

"Serve una riflessione collettiva – ha replicato Luzi – da parte di tutta la maggioranza sul perché il parco non sia stato considerato una priorità". Giovedì sera il consiglio comunale ha anche approvato il regolamento sul verde accogliendo due dei 15 emendamenti presentati da M5S.

"Un tassello fondamentale – commenta Brunori – nella gestione e tutela ambientale della città. Un documento unico che facilita e regolamenta le strategie e gli interventi finalizzati alla tutela del territorio".

E ancora Brunori: "Un piano organico, articolato e puntuale che rappresenta un riferimento affidabile e certo di quelle che sono le azioni.

Un piano del verde di cui Fano aveva bisogno".

Anna Marchetti