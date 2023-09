Passeggiare per prevenire, domenica con Movis

Passeggiare per prevenire: domenica nuova edizione della camminata “Flaminia Rosa“, che prende il via alle ore 9 dalla Azienda agricola Il Gentil Verde (ad Acqualagna, in via Frontino, 21) e si snoderà tra i paesaggi dell’antica Flaminia per un percorso di 4 km, con un dislivello di circa 200 metri. Dopo le registrazioni e un coffee break di benvenuto, alle ore 10 avrà inizio la camminata, la cui fine è prevista per le ore 13. Ci sarà la possibilità di fermarsi per ristorarsi con un pranzo gustoso ma salutare. L’iniziativa fa parte delle attività programmate nell’ambito del progetto Terza Missione dell’Università di Urbino “Movis.Healthcare“, per promuovere la consapevolezza e i comportamenti salutari nella prevenzione oncologica. Invitate speciali dell’evento sono le partecipanti al progetto di ricerca che l’ospedale di Urbino col suo reparto di oncologia sta conducendo con la Scuola di Scienze Motorie dell’ateneo. La camminata è un modo per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica regolare nella prevenzione oncologica. Info e prenotazione pranzo su www.movis.healthcare.

g. v.