“Passeggiata arrabbiata“ per dire subito basta a femminicidi e violenza

L’associazione Astra e Unione degli Universitari Urbino organizzano oggi una “Passeggiata arrabbiata“, un corteo cittadino per dire basta ai femminicidi e alla violenza di genere. L’appuntamento è alle ore 15,30 in piazza Rinascimento, da dove il corteo si muoverà attraverso le vie del centro fino alla Fortezza.

"Una manifestazione pubblica – spiegano gli organizzatori – per trasformare la rabbia in presenza, consapevolezza e richiesta di giustizia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a portare con sé delle chiavi – simbolo potente e concreto: troppo spesso, la violenza si consuma tra le mura domestiche, nei luoghi che dovrebbero essere sicuri. Scendiamo in strada insieme, per ricordare, denunciare, cambiare".

g. v.