Passeggiata ecologica. Battaglia alla plastica

E’ stata presentata nella Sala Rossa del Comune la "Passeggiata ecologica" che si terrà sabato, alle ore 10, organizzata dall’associazione ‘Plastic Free’ in collaborazione con Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva ed attività subaquea). "La nostra azione è rivolta a contrastare l’inquinamento da plastica sensibilizzando più persone possibili – ha esordito Mauro Rossi, referente di Pesaro Plastic Free –. Siamo un’organizzazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Diamo appuntamento per sabato alle 10 al parcheggio del Bocciodromo, in via dell’Acquedotto 13. Per info e partecipare chiamare: 338 1295076". Quindi è intervenuto Luigi Soriani, presidente regionale Fipsas che ha detto: "Il coinvolgimento della federazione a questo evento è nato grazie al nostro corpo di guardie ittico ambientali, che ha segnalato uno stato di degrado, derivato dalle frequentazioni in quell’area e dal continuo accumulo di rifiuti sulle sponde del Foglia. L’incontro con il referente di Pesaro Plastic Free ha portato all’organizzazione di questa giornata alla quale parteciperanno oltre le guardie ittiche anche alcuni tesserati delle nostre società pesaresi sia del settore mare che delle acque interne. Questa collaborazione ci porterà a sviluppare collaborazioni anche sulle spiagge e grazie ai nostri subacquei anche nei fondali marini. Appuntamento a sabato". Presenti anche Maurizio Tonelli, vice presidente Fipsas ed istruttore Sub Tridente; Bruno Villi e Christian Tarini, della vigilanza ittico ambientale.

Luigi Diotalevi