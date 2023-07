Passeggiata in fondo al Corso "Strada e Orti Giuli: un disastro"

"Pesaro, così come tutte le città romane, si è sviluppata lungo le direttrici del cardo e del decumano: il decumano è in direzione est-ovest ovvero lungo le odierne vie Branca e Rossini mentre il cardo è individuato oggi dalle vie San Francesco e Corso XI Settembre. Queste quattro vie sono storicamente le prime e le più importanti di Pesaro, va da sé, quindi, che andrebbero valorizzate e tenute in maniera encomiabile". La premessa è di Daniele Malandrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che poi arriva al cuore del problema: "Non è sicuramente tenuto in modo encomiabile l’ultimo tratto verso nord di Corso XI Settembre, quello che per i vecchi pesaresi è ‘il Borgo’. Se si percorrere il tratto di strada che dalla Pescheria porta verso il San Benedetto ci si trova a transitare in una strada molto dissestata che, oltre ad essere una vergogna per lo stato del manto stradale, è un pericolo per chi lo percorre soprattutto sulle due ruote. Qualche giorno fa mi è arrivata la segnalazione, da parte di residenti, in merito ad una rovinosa caduta di una persona che vi transitava in bicicletta. Mi sono recato quindi a fare un sopralluogo per appurare personalmente quelle che sono le condizioni di quel tratto e ho trovato lo stato della strada in condizioni veramente pietose. Ho chiesto alle persone che risiedono in zona dei pareri in proposito e da questi ultimi si è alzato un coro di proteste. Mi hanno riferito di anziani che hanno paura a percorre a piedi quel pezzo di strada per non parlare poi di percorrerlo in bicicletta, mi hanno riferito di cadute e disagi e mi hanno inoltre detto che più volte questa situazione è stata segnalata alle autorità e all’amministrazione cittadina. Una zona, questa del Borgo, centrale e storica dove tanti residenti si sentono abbandonati non solo per quel che riguarda lo stato del manto stradale ma anche per la chiusura degli Orti Giuli, chiusi da tempo per un fantomatico restauro delle parti ammalorate. Malgrado le tante promesse in merito alla partenza ed al completamento dei lavori: tutto è fermo e non è dato a sapersi quando verranno riaperti al pubblico. La strada va sistemata prima possibile e, visto che è stata realizzata solo nel 2017, mi auguro che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte, non come nel 2017 quando, visti i risultati, c’è stato un palese spreco di denaro e un trionfo di negligenza. Quanto agli Orti Giuli mi chiedo cosa stia aspettando l’amministrazione a restituirli al pubblico".