Passeggiate a tema per ’sentire’ la città e scoprirne i segreti

Prosegue il calendario delle ‘Settimane Rossiniane’. Oggi ben 5 appuntamenti. Alle 10.30 ai Musei Civici: Pesaro Musei propone una Passeggiata sonora con Anthony Di Furia per scoprire il territorio grazie all’udito. Un percorso a piedi in città in cui concentrare l’attenzione su tutto ciò che si sente. Ingresso gratuito. Alle 11 torna la ‘Passeggiata nel teatro segreto’ a cura dalla Cooperativa Teatro Skenè, alla scoperta dei suoi luoghi più insoliti e nascosti. Ingresso gratuito, su prenotazione; info Teatro Skenè 339 6565106.

Alle 11 appuntamento al Museo Officine Benelli (punto di partenza) che omaggia il compositore con "Rossini in moto", un giro per le vie del centro storico in sella alle moto Benelli anteguerra con oltre 20 modelli degli anni ’20 e ’30. Destinazione finale in piazza del Popolo per un ingresso trionfale. Alle 11.30 in piazza del Popolo, davanti alla Biosfera, la musica dei mitici motori a cascata di ingranaggi farà da cornice alla performance musicale del tenore Zhu Jianwei dedicata a Rossini. Ingresso libero.

l.d.