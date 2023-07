Passeggiate al Castello di Mondolfo, scopri uno dei Borghi più Belli d'Italia!

Prende il via stasera e proseguirà per tutti i mercoledì di luglio e agosto l’iniziativa ‘Passeggiate al Castello, alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia, Mondolfo’. Organizzate dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia col patrocinio e la promozione del Comune, le ‘Passeggiate’, gratuite, conducono a visitare l’abitato antico mondolfese, racchiuso nella duplice cortina muraria quattrocentesca, frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco Di Giorgio Martini. Il ritrovo è alle 21 al complesso monumentale di Sant’Agostino e il percorso di visita, accompagnato dai volontari dell’Archeoclub, comprende anche i musei civici e l’Armeria del Castello, dove ad accogliere i turisti ci sarà un armigero in costume medievale. Consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione ai numeri 0721.960665 e 366.5608563. Informazioni sui siti web del Comune e dell’Archeoclub Mondolfo.

s.fr.